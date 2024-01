Massimo Coda, oggi in gol sul campo dello Spezia, ha commentato ai microfoni di Cremona1 la sua rete e la vittoria: “Per un attaccante il gol fa tutto, anche nella testa ti fa fare cose diverse. Se la squadra gira, l’importante è che arrivino i risultati. CI tenevamo a riprendere il cammino anche in trasferta, abbiamo cercato sempre di esprimere il nostro gioco e l’abbiamo fatto per tutto il primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo rischiato solo all’inizio, poi abbiamo ripreso la partita in mano. Ci tengo sempre a stare in campo e incidere, ci sta un momento di appannamento, ma la squadra sempre andata forte. Siamo lì agganciati, noi il nostro lo stiamo facendo, il campionato è lungo, continuando su questa strada raggiungeremo i nostri obiettivi. Quest’anno la B mi sembra quella di due anni fa, con un bel gruppetto in cima. Farà la differenza la continuità. Puoi perdere contro chiunque, i punti saranno sempre più pesanti. Con il Brescia sarà un’altra partita, in settimana cercheremo di prepararla al meglio e vorremmo regalare il derby ai nostri tifosi”.

