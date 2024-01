Ferraroni JuVi Cremona annuncia con orgoglio l’inizio di una collaborazione molto speciale. Con la nuova stagione infatti il logo di ThisAbility comparirà sul petto delle maglie da gara della squadra cremonese, accompagnando il cammino degli oroamaranto per l’intero arco della stagione e su tutti i campi d’Italia.

È la prima volta che una società utilizza la propria canotta ufficiale per lanciare un messaggio sul tema dell’inclusione.

La collaborazione non si fermerà alla presenza del logo, perché ThisAbility sarà presente sui campi con Juvi per tutta una serie di attività che vedranno coinvolti gli addetti di volta in volta nel supporto alla gestione del ticketing al PalaRadi, nel supporto alla gestione della pulizia del campo, alla gestione del catering degli eventi, alle attività di promozione nei centri commerciali pianificate durante l’anno e alla promozione del merchandising della squadra.

ThisAbility è un progetto nato nel 2018 da un’idea della Compagnia delle Griglie con lo scopo di valorizzare le competenze di persone con disabilità e portato avanti con il supporto della Cooperativa sociale Meraki e l’Associazione ANFFAS Cremona APS.

Questa collaborazione è un progetto di inclusione e sensibilizzazione che vuole dare un sostegno concreto e valorizzare il contributo dei partecipanti di ThisAbility dando loro un’opportunità concreta di socializzazione e di sviluppo di competenze operative.

“Meraki è molto felice di sostenere, tramite l’impegno dei suoi educatori e professionisti a fianco dei volontari di Anffas, il progetto ThisAbility e la sua collaborazione con JuVi Cremona. ThisAbility è una realtà importantissima ed ha un forte radicamento nella città di Cremona, anche attraverso le attività svolte nel contesto delle realtà sportive del territorio. Crediamo fortemente in questo tipo di collaborazioni e nel potere inclusivo dello sport.” commenta Diego Negrotti Presidente di MERAKI.

“La collaborazione tra JuVi Cremona e ThisAbility crediamo possa rappresentare un modello virtuoso nell’intero panorama sportivo, non vediamo l’ora di vedere il risultato concreto della nostra collaborazione già a partire dalla partita in casa di domani con Treviglio” commenta Maurizio Ferraroni Presidente del Gruppo Ferraroni.

© Riproduzione riservata