Alle 13 di oggi, 20 gennaio, è ancora interrotta al traffico la statale 10 a Piadena Drizzona, a causa del ribaltamento dell’autocisterma compartimentata carica di benzina e gasolio. Un incidente proprio alle porte del paese, che ha causato la morte del conducente, un cittadino ghanese residente a Senigallia di 45 anni.

La cisterna è stata danneggiata riportando varie falle in più punti; i Vigili del Fuoco sono al lavoro con tre mezzi dalle 6,20, per mettere in sicurezza il mezzo e consentire poi la rimzione. In particolare il Comando di Cremona ha inviato squadre con APS (autopompa) e ABP (autobotte) a cui se ne è aggiunta una terza del distaccamento volontario di Piadena.

Il personale NBCR (nucleare batteriologico chimico radiologico) di Cremona ha provveduto al parziale tamponamento e la momentanea messa in sicurezza con un letto di schiuma per l’abbattimento dei vapori.

Sul posto anche il nucleo regionale NBCR di Milano che insieme al personale del Comando di Cremona stanno gestendo il travaso in altra cisterna della benzina e del gasolio rimanente.

La SSP 10 Via Mantova, Piadena rimarrà interdetta al traffico sino al termine delle operazioni.

