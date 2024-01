È stato presentato questa mattina al Caffè Letterario dell’IIS Ghisleri di Cremona l’XI Quaderno dell’Academia Cremonensis intitolato “Giovanni Carnovali. Omaggio all’artista a 150 anni dalla scomparsa” a cura di Fabio Perrone. Presente anche Elena Rosa Negrotti che ha illustrato il processo creativo che ha portato alla riproduzione dell’autoritratto del Piccio sulla tavola armonica di violino sgrezzata donata alla Collezione Permanente del Piccio esposta nell’Aula Consiliare del Comune di Montegrino Valtravaglia.

Il volume presentato al Ghisleri raccoglie alcune relazioni e contributi sul pittore, redatti in occasione delle celebrazioni del luglio scorso a Luino presso Palazzo Verbania e a Cremona ad ottobre presso il Cimitero Monumentale e nei vari siti cittadini che a vario titolo concorrono, ancor oggi, alla valorizzazione della figura e dell’opera del Carnovali. Il volume ospita una relazione introduttiva di Carolina De Vittori, presidente dell’Associazione Culturale “Amici di Giovanni Carnovali detto il Piccio”, seguita dal contributo “Giovanni Carnovali e l’impresa di dar senso al vero” di Tiziana Zanetti, curatrice degli Archivi Chiara e Sereni di Luino; un contributo specifico della studiosa Francesca Boldrini ricostruisce i legami artistici intercorsi tra il pittore ottocentesco e Piero Chiara che nel Novecento ha collezionato moltissimi disegni del Carnovali acquisiti nel 1996 dal Comune di Varese ed esposti in diverse occasioni al Castello di Masnago; Piero Lotti, restauratore professionista, invece ripercorre l’opera di restauro del busto di Giovanni Carnovali che servì allo scultore Egidio Giovanola per la realizzazione della statua inaugurata a Montegrino Valtravaglia nel settembre 1912.

Nel Quaderno dell’Academia è valorizzata anche la produzione cremonese del Carnovali con il contributo specifico offerto dalla storica dell’arte Silvia Cibolini “Il Piccio a Cremona: i dipinti, le relazioni e la tragica fine” seguito dalla prolusione tenuta l’8 ottobre scorso da mons. Pietro Bonometti presso la Cappella Bertarelli del Cimitero Monumentale ove il Piccio è sepolto.

Un ricordo doveroso di Giovanni Carnovali, nel 2023 anno di ricorrenza particolare di uno degli artisti lombardi dell’Ottocento, che ha visto l’inaugurazione di tre importanti Mostre a lui dedicate: Luino, Palazzo Verbania (6-30 luglio 2023), Piacenza, PalabancaEventi (15 dicembre 2023 – 20 gennaio 2024) e Cremona, Museo Civico ( 20 dicembre 2023 – 1 aprile 2024).

