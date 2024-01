Il tecnico della Cremonese Giovanni Stroppa ha commentato, in esclusiva ai microfoni di Cremona1, la vittoria arrivata sul campo dello Spezia: “Aspettavo tanto il gol di Coda, è importante per lui e per la squadra, abbiamo fatto gol anche con altri, ma oggi c’era bisogno di un suo gol per i tre punti, quindi vale anche di più. A me dispiace per i ragazzi, perché sviluppare il gioco in questa maniera e non riuscire a segnare è un peccato. Io allora ho cercato di essere sereno, dicendo che in questo sport serve gonfiare la rete avversaria. Avremmo potuto chiuderla prima e fare meglio, poi nel secondo tempo siamo rientrati in partita, con meno dominio, ma ci stava, essendo andati in vantaggio, poter arretrare sulle palle lunghe degli avversari”.

Poi un commento sulla retroguardia: “Lochoshvili si è fatto trovare pronto, Bianchetti come Antov può fare tutti e tre i ruoli. L’importante è non aver preso gol, anche grazie al lavoro degli attaccanti. Mi spiace solo non aver chiuso la partita, per evitare di soffrire nel finale”.

Su Falletti: “Tanta roba. Giocatore intelligente e che penso possa farci divertire, peccato per le due occasioni in cui non ha concretizzato, ma ha qualità”.

Ora testa al Brescia: “Sarà una partita per dare continuità, è importante per la classifica e per aumentare i numeri. Bisogna limare i dettagli. Ora essere sul podio non conta niente, ma è bello. Questa squadra merita di fare di più”.

