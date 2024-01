E’ iniziato a CremonaFiere Ultracon, appuntamento imperdibile per gli appassionati di fumetti, giochi, videogiochi e cosplay con centinaia di postazioni videogames, dai grandi successi del momento ai classici del passato, decine di autori di fumetti, workshop, conferenze, ring di wrestling con i personaggi più amati del mondo nerd, area K-Pop con eventi e incontri sulla musica coreana, modellismo, aree giochi in scatola e eccezionali gare cosplay.

Questo il programma della giornata:

13.00 Victorlaszlo88: la top ten film 2023

14.00 Intervista a Monica Ward, la voce di Lisa Simpson

14.45 Sul Divano con Sheldon: Leonardo Graziano intervista Monica Ward

16.00 Spettacolo di magia con Jack Nobile 17.00 Giorgio Vanni Live con la sua band, I Figli di Goku

PALCO COSPLAY

12.30 Sarabanda – La indovini con una?

13.30 Cosplay Workshop

14.30 Mangaverse: generazioni di manga a confronto. Cosa è cambiato e cosa è rimasto uguale nel mondo del fumetto giapponese. Con Zeth Castle

15.30 Quattro chiacchiere con Farenz 16.30 quiz time!

17.30 Karaoke Libero – Canta che ti passa!

PALCO POP

12.00 Role & Play: Brancalonia on tour pt. 1. Con Valentino Sergi e Zeth Castle

13.00 Marvel Studios, che diavolo succede? Il futuro dei cinecomics della Casa delle Idee, tra flop , confusione, rinvii e licenziamenti. Con Zeth Castle

14.00 Disney, cosa ti è successo? Dall’epoca d’oro di Walt all’arraffatutto Bob Iger. Con Mario Petillo

15.00 Godzilla contro King Kong. Pulgasari contro l’Impero. Hulk Hogan contro l’Indominus Rex (!). La Storia osservata dai kaiju.

16.00 Final Fantasy 7 Rebirth: un ultimo sguardo a un mese dal ritorno a Midgar. Con Mario Petillo

17.00 Il treno Numero 9, proveniente da Moria e diretto a Gotham City, è in partenza dal Palco Pop. Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Rapture e Raccoon City. In viaggio con l’art déco!

PALCO WORKSHOP

12.00 – OLD SCHOOL GDR – come nasce il gioco di ruolo “old school” e come si è evoluto sino ai giorni nostri: dalla Scatola Rossa sino a Drakonia – a cura di GAMERS HUNTER EDIZIONI – Giordano Sardella e Davide Capozza

13.00 Live drawing – INCHIOSTRAZIONE DIGITALE con Adriana Ricardi / @ouch_bruh della Scuola Internazionale di Comics Brescia

14.00 La Mitologia nelle grandi Saghe Fantasy. Alla scoperta dei miti e delle leggende che si celano ne Il Signore degli Anelli, Il Trono di Spade, The Witcher ed Harry Potter, con Mila Fois.

15.00 Presentazione del libro “Il manuale di giochi di tavoliere”

16.00 Live drawing – CARICATURE con Stefano Plati della Scuola Internazionale di Comics Brescia

17.00 Workshop di scrittura creativa con Federico Paccani

TORNEI GAMERS ARENA

14.00 Fortnite

15.00 Street Fighter 6

15.00 Just Dance

16.00 Mario Kart 8 Deluxe

PALCO K-POP

10.00 K-pop Jukebox: scegli tu la canzone e se vorrai potrai esibirti sul palco dell’area k-pop!

13.00 맛있게 드세요! : porta con te il pranzo in area k-pop per guardare assieme i programmi coreani del momento!

14.00 K-pop Jukebox: scegli tu la canzone e se vorrai potrai esibirti sul palco dell’area k-pop!

16.00 Random Play Dance in area k-pop

17.00 Showcase in area k-pop dedicato ai ballerini e cantanti! (per iscriversi contattare @kst.kpopshowtime)

18.00 DJ Set K-Pop: la k-pop night arriva in fiera con le hit più amate!

RING WRESTLING

13.00 Crossover Wrestling presenta: “Multiverso“

15.30 Crossover Wrestling presenta: “Pop Culture Show”

AREE INTERATTIVE

10.00 – 19.00 100 postazioni console e 100 cabinati arcade liberamente giocabili 10.00 – 19.00 70 tavoli gioco area board games, postazioni fruibili giochi d’altri tempi 10.00 – 19.00 Postazioni gaming new gen Gamers Arena

MEET & GREET 1 14.00 Victorlaszlo88 17.00 Jack Nobile

MEET & GREET 2 16.00 Leonardo Graziano e Monica Ward

MEET & GREET 3 16.30 Farenz

