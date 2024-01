Roma, inseguimento sulla Colombo: feriti due agenti. Uomo in fuga investito da auto

(Adnkronos) – Inseguimento in via Cristoforo Colombo a Roma. Nella serata di ieri una volante della polizia ha notato una Mercedes che procedeva a forte velocità e, dopo non essersi fermata all’alt, all’altezza di viale dell’Oceano Pacifico l’auto ha perso il controllo.

Le due persone all’interno del mezzo sono scappate: una di loro, un albanese, nella fuga è stata investito e trasportato, non in pericolo di vita, in ospedale mentre l’altra persona è al momento ricercata. Nell’inseguimento anche due poliziotti sono rimasti feriti, uno con una prognosi di 5 giorni e l’altro agente ferito a una spalla è stato sottoposto a un intervento.