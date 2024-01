Malattie gastrointestinali, Fionda “Impegno Takeda molto profondo”

ROMA (ITALPRESS) – “L’impegno dell’azienda nell’ambito di malattie gastrointestinali è molto profondo, Takeda è presente in questo ambito da almeno trent’anni ed è stata pioniera, abbiamo una lunga tradizione che intendiamo proseguire: l’azienda è molto concentrata sulla ricerca di nuovi meccanismi di azione, attraverso un processo di scouting di nuovi prodotti – si pensi solo che ci sono 40 nuove entità molecolari in studio – e sull’ottimizzazione di meccanismi noti che necessitano ancora di soluzioni terapeutiche, com’è il caso della pouchite”. Lo ha detto Alessandra Fionda, Medical & Regulatory Head di Takeda Italia, a margine dell’evento Made for More, organizzato a Roma alla presenza e con la partecipazione di circa 300 clinici. “Siamo riusciti a portare gli studi internazionali in Italia e a coinvolgere diversi centri, in particolare ci sono 4 studi internazionali che vedono coinvolti una trentina di centri”.

f04/xi2/fsc/gsl