Grave incidente stradale, verso le 17,30, sulla ex statale 235, in territorio di Soncino. Ferito seriamente un giovane di 21 anni residente a Milano, soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale a Brescia in elisoccorso in codice giallo. Lo scontro frontale è stato tra l’auto del giovane, una Opel, e un mezzo pesante. In seguito all’impatto, la macchina è finita nei campi.

Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco e per i rilievi la polizia stradale che dovrà anche chiarire la dinamica dell’incidente. Sulla carreggiata interessata allo scontro si sono formate lunghe code.

