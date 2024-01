Fieragricola, Barbieri “Grandi numeri e aspettative”

ROMA (ITALPRESS) – “Grandi numeri, grandi aspettative per un evento giunto alla 116° edizione che è sempre stato motivo di grande richiamo e interesse per gli agricoltori. Si viene per aggiornarsi, per cercare di migliorare il proprio modo di essere agricoltori, soprattutto in un periodo come questo in cui, con i problemi legati al cambiamento climatico, è necessario reinventare questo ruolo”. Lo ha detto il direttore commerciale di Veronafiere, Raul

Barbieri, in occasione della presentazione a Roma di Fieragricola 2024.

