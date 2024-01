Fsc, De Luca “Fitto sta bloccando anche la programmazione culturale”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Noi pubblichiamo sul sito della Regione l’elenco di tutte le imprese culturali, le associazioni, i teatri, che sono finanziati dalla Regione con i fondi Sviluppo e Coesione. Un teatro, un’iniziativa culturale, ha bisogno di un anno per la sua programmazione. I contratti con gli artisti, con le compagnie teatrali, si fanno un anno prima, non si possono fare un mese prima: quindi il Governo, il ministro Fitto, stanno bloccando anche la programmazione culturale”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando con i giornalisti a margine dell’inaugurazione dei due nuovi tunnel di raccordo che collegano la Tangenziale di Napoli al Porto del comune flegreo. “Parliamo – sostiene il governatore – di fondi destinati al San Carlo, al Trianon, al Mercadante, a decine di compagnie teatrali, a teatri di tutto il territorio regionale, un disastro. Allora, di fronte a questo disastro, non serve il dialogo, perché noi stiamo dialogando da un anno e mezzo: serve la battaglia politica per chi la vuole fare e per chi non intende farsi calpestare da chi utilizza i fondi pubblici come se fossero risorse ereditate nella propria famiglia” chiosa De Luca.

xc9/pc/gtr