Il parco del Vecchio Passeggio è il più grande parco del centro storico con i suoi circa 20mila metri quadrati. Le prime notizie storiche risalgono al 1301, perché qui i frati francescani avevano fissato la loro dimora all’interno delle mura settentrionali, adibendo ad orto il terreno di loro competenza.

Poi le vicende storiche nel corso degli anni ne hanno cambiato aspetto e hanno influenzato l’attuale struttura e conformazione ed è uno dei pochi parchi dotato di cancellate che vengono chiuse alla sera.

Tra alti e bassi l’Amministrazione comunale ha sempre cercato di manutenerlo. Tra gli interventi più importanti nel 2002 la riqualificazione affidata all’architetto Andreas Kipar. In particolare si era intervenuti sul patrimonio arboreo ed arbustivo.

E a proposito di interventi da ieri mattina, lunedì 22 gennaio, sono partiti dei lavori sulle alberature. L’assessore al Verde Luca Zanacchi ha fatto svolgere, in questi mesi, a uno studio di agronomi “il monitoraggio di circa 2000 piante in città e proprio qui è risultato che sei piante, in quanto in classe D devono essere abbattute perchè secche e seguiranno anche delle potature”.

Essendo un parco tutelato il tutto è stato autorizzato dalla Soprintendenza; “Qui nel parco hanno sede tutta una serie di associazioni nella palazzina Sozzi che svolgono attività di volontariato con interventi di pulizia”.

“In futuro – ha continuato l’assessore Zanacchi – interverremo anche sull’arredo urbano in particolare sulle panchine, non potremo sostituirle però con quelle di plastica essendo tutelato. Il parco non sarà chiuso nonostante gli interventi ed è fruibile nonostante alcune aree siano state contingentate”.

Silvia Galli

