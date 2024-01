Un futuro più che roseo per lo stabilimento Stellantis di Atessa

ATESSA (ITALPRESS) – “Questo stabilimento nasce nel 1981 e attraverso questi 40 anni di storia abbiamo prodotto più di 7.300.000 veicoli. Attraverso il lavoro di ogni giorno abbiamo aumentato il livello qualitativo diventando uno dei leader europei in quest’ambito, addirittura negli ultimi due anni di lavoro, abbiamo aumentato di 7 volte quello che era il nostro risultato qualitativo portando quindi anche degli altri player mondiali come Toyota, leader nella qualità, a scegliere noi per il brandizzare il loro futuro veicolo commerciale. Per questo motivo il futuro di questo stabilimento è più che roseo, nel senso che noi dobbiamo continuare su questa strada per quello che riguarda la qualità del prodotto e per quello che riguarda i costi del prodotto in modo da continuare ad essere competitivi verso la concorrenza” dice Paolo Accastello, direttore dello stabilimento Stellantis di Atessa.

xb2/tvi/gsl