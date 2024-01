Atm Milano, il Tram Carelli nelle collezioni del Museo della Scienza

MILANO (ITALPRESS) – Il tram Carrelli “è un’icona della città di Milano, un fiore all’occhiello della nostra flotta. Noi siamo orgogliosi di aver messo un perfetto pezzo per questo straordinario museo”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato ATM, Arrigo Giana, a margine della presentazione del tram Carrelli all’interno del Padiglione Ferroviario del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia. “Tutti i visitatori lo potranno vedere, ci potranno salire e ricorderanno quanto il trasporto pubblico locale sia importante per Milano. Sono pezzi che ancora oggi ogni giorno girano per la città, ne abbiamo 125 perfettamente efficienti dei 500 che erano stati prodotti nel 1930. Continuano a servire i milanesi e continueranno a farlo per i prossimi mesi”, ha concluso.

