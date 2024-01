Aumentano i turisti spagnoli in Italia

ROMA (ITALPRESS) – Nei primi nove mesi del 2023, gli spagnoli che hanno visitato l’Italia sono stati in aumento sia sul 2022 che sul 2019, con una spesa superiore a 1,7 miliardi. È quanto emerso in occasione della Fiera Internazionale del Turismo, a Madrid. Il tipo di vacanza preferito è quello culturale. I passeggeri aeroportuali giunti in Italia dalla Spagna sono aumentati del 13% rispetto al 2022, con una durata media del soggiorno di 4 notti, mentre, nel 23% dei casi, si rilevano dai 5 ai 7 pernottamenti.

fsc/gsl

