Il professor Cesare Galli del laboratorio Avantea di Porcellasco è parte viva e integrante di un consorzio internazionale di scienziati impegnati nella lotta per salvare il rinoceronte bianco dall’estinzione. Oggi gli esperti annunciano un grande passo avanti in merito perchè sono riusciti a ottenere la prima gravidanza al mondo di rinoceronte dopo trasferimento riuscito di un embrione frutto di fecondazione in vitro. Gli ovociti sono stati prelevati da Elenore, un rinoceronte bianco dello zoo di Pairi Daiza, in Belgio e lo sperma per la fecondazione proviene dal maschio Athos, dello Zoo Salzburg di Hellbrunn, in Austria: gli ovociti di Elenore sono stati fecondati e sviluppati proprio nel laboratorio Avantea di Cremona, del professor Galli. Poi gli scienziati sono volati in Kenya per il trasferimento di embrioni grazie al quale ora nel pancione di Curra (femmina di rinoceronte bianco del Sud selezionata nella riserva del Kenya) è confermata una gravidanza di 70 giorni con un embrione maschio ben sviluppato, lungo 6.4 centimetri.

Un’altra bella notizia per il professor Galli che ha ottenuto, a novembre 2023, l’ok anche di Regione Lombardia per l’ampliamento degli spazi per Avantea: all’assessore Beduschi il ricercatore aveva espresso la necessità di acquisizione di un vecchio cascinale adiacente la struttura e l’assessore ha gettato le basi per una futura collaborazione, che potrebbe mettere la firma anche di Cremona nella ricerca contro la peste suina africana. La collaborazione siglata tra Avantea e Regione Lombardia potrebbe portare a risultati finora impensabili per la genomica italiana, come la creazione di un Modello suino resistente alla Psa.

