Granchio blu, nuovo fondo da 10 milioni per le imprese

ROMA (ITALPRESS) – Dieci milioni di euro per far fronte alle conseguenze dell’impatto del granchio blu sulle aziende ittiche. E’ stata firmata la circolare che dal 16 febbraio dà il via alla presentazione delle domande per accedere allo stanziamento che permetterà ai Consorzi, alle imprese di pesca e dell’acquacoltura di ottenere contributi a fondo perduto per fronteggiare l’invasione del Granchio Blu e avviare la semina, il ripopolamento e la protezione degli impianti. Sarà possibile avanzare le richieste fino al 22 marzo 2024.

fsc/gsl

