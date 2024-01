Una visita gradita e importante che testimonia l’attenzione industriale sul territorio. Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha fatto visita oggi alla Refimet, realtà di Spino d’Adda particolarmente attiva nell’ambito della green economy.

L’azienda è specializzata nel servizio di affinazione di metalli preziosi presenti nei vari sottoprodotti, negli scarti e nei rifiuti. I processi sono basati sulla continua ricerca di lavorazioni ecologiche ed economicamente sostenibili per estrarre i metalli preziosi dai rifiuti in genere, con l’obiettivo di abbracciare il concetto di economia circolare.

Presenti, oltre ai vertici aziendali (amministratore delegato: Alberto Tosoni; Manager generale: Filippo Finocchi; Manager produzione: Alberto Morandi; Responsabile affinazione chimica: Fabiano Mastromatteo), anche l’assessore regionale all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, il sindaco di Spino d’Adda Enzo Galbiati e l’azienda olandese Closing The Loop, specializzata nel ritiro di smartphone in Africa e nella successiva trasformazione in Olanda.

“Importante conoscere una realtà che non immaginavo esistesse – spiega Fontana – una realtà importante che trasforma prodotti inquinanti rigenerandoli e facendoli tornare ad essere metalli che possono essere riutilizzati per creare economia circolare. Un’azienda che dovrebbe essere conosciuta meglio perchè è un esempio perfetto”.

“La visita è stata molto gradita – sottolinea Tosoni – sembra anche dal presidente, che ha definito molto di attualità lo scopo della nostra azienda. Con l’azienda olandese facciamo un lavoro virtuoso per tutti, sia per africa ed europa, sia per i produttori di telefoni cellulari”.

