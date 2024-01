La Società dei Militi omaggia il grande poeta dialettale milanese Carlo Porta con una conferenza che si terrà sabato 27 gennaio alle ore 18 presso la Sala del Consiglio Provinciale di Cremona, in Corso Vittorio Emanuele II, 17.

Carlo Porta, figura di rilievo della letteratura ottocentesca italiana, e, in particolare, lombarda e milanese, concentrò la sua attività poetica in lingua milanese ispirandosi al magistero pariniano, lanciando la sua satira ironica e pungente contro la società contemporanea e il vecchiume rappresentato da una nobiltà boriosa e ipocrita. Ancora oggi, la sua genialità e il suo spirito ribelle sono esempio di libertà di pensiero e di espressione.

«La Società dei Militi – spiega il presidente, Giulio Solzi Gaboardi – vuole rivolgere un omaggio al maggiore poeta di lingua lombarda per rintracciare le nostre radici linguistiche e culturali, permettendo soprattutto ai giovani di scoprire i grandi autori e pensatori della nostra tradizione. La lingua è, infatti, primo fattore identitario che accomuna un popolo: per noi, dunque, è fondamentale promuovere e tutelare le particolarità linguistiche».

La conferenza vedrà come relatore il prof. Pierluigi Crola, che presenterà il suo libro “Carlo Porta vietato ai minori”, proponendo una prospettiva fresca e ironica in cui leggere la poesia di Porta. L’ingresso è libero.

