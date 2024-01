Ci sono anche tre cremonesi nel neo eletto consiglio delle autonomie locali, l’organismo di rappresentanza degli enti locali e delle organizzazioni sociali e produttive che esprime pareri sui principali provvedimenti regionali. Organismo previsto dalla Costituzione e istituito con legge regionale nel 2009.

Tra gli 11 Presidenti delle Province che compongono il consiglio c’è Paolo Mirko Signoroni Presidente della Provincia di Cremona. Tra i sindaci che integrano la composizione c’è invece Gianni Rossoni, Offanengo. Infine fa parte del Cal anche Giandomenico Auricchio presidente di Unioncamere Lombardia. Il nuovo Consiglio delle Autonomie Locali sarà convocato prossimamente per l’insediamento e l’elezione del presidente che sarà Federico Romani. “La costituzione di questo organismo è un passaggio fondamentale per rafforzare il dialogo tra le rappresentanze territoriali e l’istituzione regionale. In questa legislatura –ha sottolineato Romani- ho più volte evidenziato come il Consiglio regionale debba essere la casa di tutti gli amministratori locali. Il Consiglio delle Autonomie locali -ha concluso Romani- dovrà funzionare come una vera Camera delle autonomie in piena sinergia con il Consiglio regionale”.

