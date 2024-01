Salone Mobile Milano negli Usa, Bocchi”Texas area di grande interesse”

NEW YORK (ITALPRESS) – “Studiando la crescita del design nel mercato americano, il Texas è risultato, insieme alla Florida e a New York- New Jersey, l’area di maggior interesse in termini di investimenti residenziali, costruzioni, nuove tecnologie, start-up. Coincide con la prima volta del Texas al Salone del Mobile a Dallas, il fatto che il Texas nel 2023 diventi il secondo Stato per acquisti di prodotti italiani autentici con 5 miliardi, superando la California”. Lo ha detto Carlo Angelo Bocchi, Italian Trade Commissioner Miami, a margine del roadshow del Salone del Mobile di Milano negli Stati Uniti.

