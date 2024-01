al provvedimento della procura generale di Cassazione, come si legge sul Corriere della sera, emerge che sia per la vicenda legato al pandoro Balocco che per quella delle uova pasquali è indagato con Ferragni anche il suo braccio destro

Originario di Barletta, Damato ha un profilo Instagram seguito da oltre 85 mila follower. Tra le fotografie condivise anche quelle con Chiara Ferragni, foto che dimostrano non solo un rapporto lavorativo, ma anche di amicizia tanto che Damato compare anche nella serie The Ferragnez. Damato in passato ha lavorato nel mondo dell’editoria prima di approdare nel 2017 alla guida delle società di Chiara Ferragni. Come riporta la sua biografia suInstagram, il general manager è anche “executive comitee member di Camera Moda Fashion Trust”.