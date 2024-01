Cremona nella morsa dello smog da sette giorni ininterrottamente: a dirlo sono le colonnine di rilevamento di Arpa Lombardia, che segnalano una situazione sempre più allarmante.

Una situazione simile a quella di tutta la Lombardia Sud, motivo per cui probabilmente nelle prossime ore verrà decisa l’attivazione delle misure di primo livello.

Anche la nebbia che in questi giorni non dà tregua al territorio è emblematica: Essa infatti si alimenta con lo smog, impedendogli a sua volta di mollare la presa, in una sorta di circolo vizioso.

In base ai dati rilevati questa mattina e riferiti alla giornata di ieri, domenica 28 gennaio, i dati rilevati in città sono i seguenti: Fatebenefratelli 57, Cadorna 66.

Le misure di primo livello, che si aggiungeranno a quelle permanenti già in vigore, sono: per gli autoveicoli omologati Euro 0 e 1 (gasolio, benzina, alimentati a gas) e omologati Euro 2, 3 e 4 diesel, divieto di circolazione dalle 7,30 alle 19,30; divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso; divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con prestazioni energetiche ed emissive non in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle; divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, e così via), di combustioni all’aperto; divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione, salvo iniezione e interramento immediato. lb

