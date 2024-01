Enrico Manfredini, Presidente lista civica “Fare Nuova la città – Cremona Attiva”, con una nota spiega la sua posizione in merito alla discesa in campo di Andrea Virgilio: “Sostengo Virgilio come candidato sindaco. Ho preso visione con soddisfazione del videomessaggio con il quale Andrea Virgilio comunica la sua disponibilità a candidarsi a sindaco di Cremona. Prima di tutto lo ringrazio per questa sua generosa disponibilità e, francamente, anche un po’ per il coraggio di questa scelta! Forse, infatti, non tutti conoscono quanto sia complesso e oneroso il servizio di sindaco e quante energie fisiche, mentali e psicologiche richieda. Come presidente della lista civica “Fare Nuova la Città – Cremona Attiva” convocherò in tempi strettissimi il Direttivo dell’associazione per discutere e prendere la decisione, in seguito alla disponibilità data da Virgilio”.

Prosegue poi: “Personalmente ritengo che Andrea possa essere il candidato adeguato per interpretare e rendere operativi gli elementi strategici essenziali della prossima Amministrazione Comunale : continuità e novità. L’esperienza amministrativa maturata negli scorsi anni e la gestione diretta di molti progetti del PNRR lo rendono persona ideale per portare a termine i lavori in corso su comparti che cambieranno il volto della nostra città (es. Progetto “Giovani in centro” che interessa il comparto dell’ex ospedale, in pieno centro città). A questo aspetto va aggiunta l’importante qualità di coinvolgere e stimolare molte persone ed energie, creando squadra, per alimentare, con idee innovative, progetti e iniziative per migliorare la qualità di vita a Cremona”.

© Riproduzione riservata