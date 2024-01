Summit ECAM, salute e investimenti per lo sviluppo dell’Africa

ROMA (ITALPRESS) – Il ruolo cruciale della salute e degli investimenti per creare le basi per un futuro migliore per l’Africa. È il tema al centro del 5° Summit dell’Ecam, European Corporate Council on Africa and Middle East, ideato e presieduto da Kamel Ghribi, presidente di GKSD Investment Holding Group e vicepresidente del Gruppo San Donato, che si è svolto a Roma. Tra gli argomenti principali del Summit, le nuove relazioni tra Italia e Africa, gli investimenti, la formazione e la cooperazione tra pubblico e privato.

