PALERMO (ITALPRESS) – “AZ Salute è stata una scommessa. Vent’anni fa non c’era in Sicilia una pubblicazione che parlasse di medicina e sanità. Ci siamo riusciti, anche facendo formazione, non solo informazione”. Lo dice Carmelo Nicolosi, direttore di AZ Salute, a margine dell’evento per i 20 anni del periodico.

