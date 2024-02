A partire da domenica 4 febbraio approderà un nuovo volto cremonese in Riviera dei Fiori: si tratta di Claudia Cabrini, nota giornalista di spettacolo e viaggi nonché personaggio pubblico con un seguito online di oltre 400.000 persone, di cui quasi 300.000 solo su Instagram dove è possibile seguirla come @clacabrini, piattaforma che l’ha resa famosa per i suoi innumerevoli viaggi in giro per il mondo e che l’ha soprannominata anche Gipsy Claudia. Arrivata alla sua dodicesima partecipazione al Festival di Sanremo come giornalista, Claudia Cabrini, che presenzia in sala stampa da quando ha 19 anni, farà anche parte della giuria dedita a votare le canzoni in gara durante la kermesse e porterà la sua città natale Cremona al Festival per quello che lei stessa definisce un “reciproco scambio culturale tra due città patrimonio della musica per eccellenza”.

Anche parte della giuria del Premio Tenco – istituito dal Club Tenco nel 1974 in memoria e in onore del grande cantautore Luigi Tenco e annoverato tra i riconoscimenti musicali italiani più importanti – per Claudia Cabrini un grande onore poter tornare al Festival di Sanremo quest’anno: “Torno nella Città dei Fiori consapevole della grande opportunità che il mio lavoro mi concede; quella di poter seguire la kermesse più da vicino dando inoltre il mio contributo attivo, da professionista, al Festival della Canzone Italiana grazie al mio voto in giuria. Un grande privilegio che mi lusinga e del quale vado molto fiera. Nonostante il carico di impegni professionali e la frenesia che le giornate di Festival comportano, sono pronta a sbarcare in Riviera per raccontare il 74° Festival di Sanremo dall’interno, con impegno e dedizione come ogni anno”. La giornalista racconterà del Festival sui suoi Canali Social, sul suo portale online, su di un settimanale di Cremona e del territorio ma anche in radio e in TV, continuando a lavorare nel frattempo ai suoi imminenti progetti editoriali.

© Riproduzione riservata