Oggi i vescovi lombardi incontrano Papa Francesco. Tra loro sono presenti ovviamente il vescovo di Crema Daniele Gianotti e quello di Cremona Antonio Napolioni, oltre al vescovo emerito di Cremona Dante Lafranconi.

Proprio Mons. Napolioni è stato incaricato di presentare al Santo Padre le relazioni su pastorale familiare e tutela minori, in quanto delegato in regione per la Pastorale per la famiglia e la vita.

L’incontro avverrà nel contesto della Visita ad limina iniziata il 29 gennaio e che si concluderà domani.

Si tratta di un momento di condivisione tra la Chiesa universale e le Chiese particolari che presenteranno la propria situazione negli incontri che i vescovi delle Chiese di Lombardia, guidati dal metropolita mons. Mario Delpini, avranno nei diversi Dicasteri vaticani e incontrando Papa Francesco.

Nata come pellegrinaggio alle tombe degli apostoli Pietro e Paolo, nei secoli si è consolidata come pellegrinaggio regolare dei vescovi di tutto il mondo sulla tomba di Pietro e come momento di confronto e condivisione con il Santo Padre.

