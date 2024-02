Si avvicinano le Assise Generali dell’Economia di Cremona. L’appuntamento è lunedì 5 Febbraio al quartiere fieristico di Cà de Somenzi.

I protagonisti dell’economia territoriale, associazioni di categoria e rappresentanti istituzionali, si confrontano attorno a tavoli interattivi per tracciare la direzione da intraprendere per lo sviluppo economico territoriale.

Vi proponiamo un breve intervento del presidente di Asvicom Cremona, Berlino Tazza: “Dopo tanto studio e tante ricerche, ora ci mettiamo all’opera, tiriamo su le maniche e tutti insieme troveremo le strade più promettenti per risollevare il nostro territorio, che ha bisogno di sviluppo, coesione e occasioni di riscatto”.

Nella prima sessione plenaria sarà presentata un’analisi socio-economica territoriale con il posizionamento nei confronti degli altri territori. Nella seconda sessione è prevista la divisione dei partecipanti in 5 tavoli tematici interattivi guidati da professionisti del settore per stimolare i dibattiti e fare un sunto dei risultati in una sessione plenaria di discussione e chiusura che, dalle 18, sarà aperta al pubblico. Sull’appuntamento abbiamo raccolto l’opinione di alcuni protagonisti.

