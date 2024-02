Avis e Cremonese fianco a fianco per celebrare i 90 anni di fondazione della sezione comunale dell’associazione di volontariato. Sabato 10 febbraio, in occasione di Cremonese-Reggiana, allo stadio “Zini” è in programma un momento dedicato al prestigioso anniversario.

L’hanno svelato il presidente Giuseppe Scala e il consigliere Giorgio Garavelli nel corso della conferenza stampa che si è svolta al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”.

“Si tratta di un importante momento di sensibilizzazione sul tema della donazione del sangue – ha spiegato Scala –. A Cremona i volontari sono poco meno di 5mila ma è fondamentale ampliare sempre più le risorse anche perché nell’ultimo periodo abbiamo registrato un calo di donatori attivi”.

Il presidente ha aggiunto: “Avere la possibilità di informare sull’importanza del donare e di farci conoscere grazie alla Cremonese in un contesto come lo stadio Zini, frequentato da migliaia di tifosi dando un messaggio di solidarietà è un fattore di grande rilevanza. Donare il sangue non costa nulla e aiuta tante persone”.

“L’iniziativa è rivolta a tutti, non solo agli sportivi – ha spiegato Garavelli -. E’ un messaggio, il nostro, che vorrebbe coinvolgere soprattutto i giovani per avvicinarli al mondo del volontariato. Nell’occasione i giocatori grigiorossi, prima della partita scenderanno sul terreno di gioco con una maglia celebrativa dei 90 anni di Avis Comunale Cremona”.

© Riproduzione riservata