Iniziati i lavori della pista ciclabile del Boschetto, un’opera molto attesa dai residenti del quartiere (se ne parla da anni). L’amministrazione aveva partecipato a ben due bandi, da cui però era stata esclusa. Poi, finalmente, grazie al Pnrr è stata finanziata.

Come spiegato dall’assessore Simona Pasquali: “Sarà lunga due chilometri e collegherà non solo il quartiere a Cremona, ma arriverà fino all’ente fiere, passando anche dalla caserma dei vigili del fuoco”.

Con molta probabilità prima dell’estate sarà completata. “Cremona – ha spiegato l’assessore Pasquali – ha più di 85 chilometri di piste ciclabili a cui si aggiungono 3 chilometri di corsie ciclabili e questa del Boschetto”.

Soddisfazione da parte del presidente del quartiere Boschetto Gianni Tamburini: “E’ da dieci anni che era stata fatta richiesta e ora i lavori sono finalmente iniziati, quest’opera è molto importante perché il quartiere è collegato solo dalla via Boschetto, una strada che non ha marciapiedi ed è molto trafficata. Avere trovato finalmente una totale protezione ciclopedonale è molto importante per la sicurezza dei cittadini”.

Silvia Galli

