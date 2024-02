Gianluca Saro, oggi per la prima volta titolare con i grigiorossi, ha commentato, in esclusiva ai microfoni di Cremona1, la vittoria di Lecco: “Sono contento per l’esordio e per la prestazione che abbiamo fatto. Sono felice per il risultato, era una partita difficile su un campo ostico. Per i clean sheet c’è da dare grandi meriti anche alla linea difensiva che rende tutto più facile. Oggi abbiamo dovuto fare una partita diversa, il campo non permetteva di giocare palla a terra, ma abbiamo fatto la partita giusta. Jungdal mi ha fatto l’in bocca al lupo, il mister era molto tranquillo”.

