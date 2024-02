Giovanni Stroppa ha commentato, in esclusiva ai microfoni di Cremona1, la vittoria arrivata sul campo del Lecco: “Bene così, godiamoci questa vittoria, ma guardiamo alla prossima partita. Oggi meno qualità tecnica e di gioco, ma con la cattiveria di volere il risultato, è un aspetto fondamentale. E’ dagli episodi e dai particolari che si portano a casa partite così.

Sulla scelta di Saro: “Ho scelto Saro perché con noi da sempre, era in vantaggio per le conoscenze. Abbiamo la massima considerazione anche di Livieri, ho parlato ieri con i portieri. Oggi mi sembrava la scelta migliore, sono contento che abbia risposto bene. Chiaro che il portiere debba fare entrambe le fasi, però ha una squadra davanti che gioca molto bene. Siamo contenti di non aver subito gol, c’è soddisfazione. Oggi era una partita difficile, con un avversario che non ti faceva respirare. Siamo stati bravi a portare dalla nostra parte gli episodi”.

Sulle scelte dall’inizio e sui giocatori impiegati a gara in corso: “Con Felix e Tsadjout potevamo mettere in apprensione i loro 4 dietro, erano freschi. Ho ringraziato Coda, a Massimo voglio un bene dell’anima e non sarà mai in discussione con me. Stessa cosa per Falletti. Benissimo anche Ghiglione. Johnsen bene da mezzala, ma è stato servito male nel primo tempo, è chiaro che deve imparare a stare con noi in campo”.

“Questo gruppo ha svoltato nell’insieme di fare le cose – prosegue Stroppa – è più partecipe, la differenza la fa lo spogliatoio. Siamo forti nei singoli e di squadra, ma possiamo essere più forti nel metterci a disposizione per il gruppo. Questa squadra lo sta dimostrando in allenamento e nelle scelte. Chi entra dalla panchina lo senti, con forza caratteriale. Dobbiamo continuare ad avere il sacrificio come qui mentale per portare a casa i risultati”.

