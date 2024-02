Ci sarà tempo fino al 15 febbraio per aderire al bando di candidatura per il servizio civile. Una esperienza formativa, come ci racconta Matteo Matrone, che dal giugno scorso sta lavorando al Museo del Violino di Cremona.

Matteo, originario di Napoli, è arrivato sotto il Torrazzo per studiare alla facoltà di Musicologia dell’Università di Pavia e al Conservatorio e ha ben accolto l’opportunità di lavorare accanto ai tesori della nostra città. Attualmente svolge l’incarico di assistente di sala e guida turistica che gli hanno dato modo di entrare ancora più in contatto con il mondo della liuteria che ama particolarmente.

Il servizio di Cristina Coppola

