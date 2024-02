Registra un elevato afflusso di visitatori la 44° edizione della BIT in corso all’Allianz MiCo di Milano e con 1.100 espositori provenienti da 66 Paesi conferma la vocazione internazionale. Tre giorni immersivi nel panorama turistico globale che inquadrano le tendenze del settore per una fiera che riscuote notevole interesse come sottolinea Giordano Nobile, Presidente di Fiavet Lombardia e titolare di agenzia viaggi a Cremona.

Durante la seconda giornata l’Assessore regionale al turismo, marketing territoriale e moda Barbara Mazzali ha presentato il brand Lombardia Style, che racchiude e racconta ai turisti soprattutto stranieri le eccellenze del territorio.

È in crescita il valore economico del turismo musicale e così Cremona partecipa alla BIT puntando proprio sul ‘saper fare liutario’ patrimonio Unesco e relative declinazioni, come spiega Maria Francesca Caporali dell’Infopoint. La componente esperienziale dei viaggi poi è sempre più rilevante secondo quanto emerge alla Borsa Internazionale del Turismo, ed ecco che la città del Torrazzo può contare non soltanto sull’eredità di Stradivari ma anche sul fiume Po e l’enogastronomia locale.

Federica Priori

