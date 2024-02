ROMA (ITALPRESS) – “L’indipendenza si forma non soltanto con un comportamento corretto nell’esercizio delle funzioni, ma anche quando non si svolgono le funzioni. Il giudice di cui non si conosce il nome renderà la sentenza più neutra e meno commentata sul piano politico”, sottolinea il presidente del Consiglio di Stato, Luigi Maruotti.

