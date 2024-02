MILANO (ITALPRESS) – “Il turismo è per definizione una materia trasversale, per questo in Puglia lavoriamo all’integrazione e alla razionalizzazione delle risorse, anche per valorizzare i brand interni del territorio”. Lo dice all’Italpress Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia, a margine della Bit di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo.

