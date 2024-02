Maxi operazione anti droga in Piemonte con 24 arresti

TORINO (ITALPRESS) – Maxi operazione anti droga della Guardia di Finanza di Finanza di Torino e dello SCICO in tutta Italia: smantellate due organizzazioni criminali dedite al traffico di droga con basi a Torino e Alessandria. 24 persone arrestate, sequestrati complessivamente 45 kg di cocaina, 150 kg di marijuana, 1,5 kg di hashish e 900 mila euro in contanti. I quantitativi di sostanze stupefacenti sequestrati, se immessi sul mercato “al dettaglio”, avrebbero potuto generare introiti illeciti per almeno 6 milioni di euro.

