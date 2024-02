Piccoli accorgimenti che aiutano a tenere pulito il quartiere, soprattutto un quartiere periferico ricco di verde come lo Zaist.

Sono entrati in vigore da pochi giorni i nuovi divieti di sosta fissi settimanali per permettere la pulizia meccanica delle aree laterali di parcheggio a sosta libera delle vie Fatebenefratelli e Caprera.

I divieti di sosta sono validi, come già previsto lungo la carreggiata, il giovedì o il mercoledì di ogni settimana nella fascia oraria 7.30-10.00.

Una richiesta che aggiunge un altro tassello al programma di miglioramento ambientale fortemente voluto del presidente del Comitato di Quartiere Giulio Ferrari: “In questo modo – afferma – la totalità del Quartiere Zaist viene spazzata settimanalmente e si garantisce a tutti i residenti la medesima qualità del servizio d’igiene urbana che viene erogato.

L’iniziativa rientra nel più ampio progetto “#insieme6piùbello Un Quartiere pulito dipende da tutti ” che il Comitato di Quartiere ha redatto con gli obiettivi di rendere il servizio d’igiene urbana più efficace e di sensibilizzare i cittadini sui gesti di civiltà.

Nell’ambito del medesimo progetto si è provveduto a completare il piano d’implementazione/razionalizzazione dei cestini stradali, ad attivare il nuovo servizio cadenzato di lavaggio marciapiedi, a realizzare nuove ceneriere da esterno che Parrocchia ed attività commerciali provvedono a svuotare per combattere la piaga dei mozziconi a terra e a sensibilizzare i fruitori del Quartiere sui gesti di civiltà tramite locandine e stancil”.

“Avere un Quartiere pulito – aggiunge Ferrari – significa avere una casa comune in cui è più bello vivere, di questo ne siamo consapevoli ed il tema decoro è una nostra priorità. Abbiamo lavorato tanto in sinergia con l’assessore Manzi, con il settore traffico guidato dall’assessora Pasquali e con Aprica (ex Linea Gestioni gruppo A2A) che ringrazio tutti per la costante disponibilità, affinché il servizio d’igiene urbana fosse sempre più calibrato in base alle esigenze del Quartiere anche con l’aggiunta di nuovi servizi”.

Con l’estensione dei divieti di sosta fissi nelle aree laterali di parcheggio, conclude Ferrari, “compiamo un’ulteriore migliorìa, sono consapevole che questa novità comporterà una piccola variazione delle abitudini dei nostri concittadini chiedendogli un’attenzione in più ma sono certo che ci sarà una fattiva collaborazione”. gbiagi

