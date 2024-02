Scherma, presentati Europei Cadetti e Giovani in programma a Napoli

MILANO (ITALPRESS) – La scherma e il Sud protagonisti alla Bit di Milano 2024. Presentati gli Europei Cadetti e Giovani in programma a Napoli dal 22 al 29 febbraio e la Coppa del Mondo del Mediterraneo under 23 che si terrà a Brindisi ad ottobre. Il Palavesuvio farà da splendida cornice al primo evento che si appresta a partire sotto i migliori auspici come sottolineato da Sandro Cuomo.

