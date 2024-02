Scherma,Cuomo “Europei giovani e cadetti a Napoli saranno un successo”

MILANO (ITALPRESS) – “Presentiamo il Campionato europeo giovani e cadetti, che si terrà dal 22 al 29 febbraio, il primo degli eventi inseriti nel palinsesto verso Napoli 2026, capitale dello sport. Siamo eccitati per questo evento, è la prima volta che Napoli ospita un evento di scherma internazionale. Siamo molto contenti di questo, vogliamo fare bella figura, stiamo facendo il massimo affinché questo diventi un evento indimenticabile”. Lo ha dichiarato Sandro Cuomo, ex olimpionico e coordinatore del comitato organizzatore degli Europei Cadetti e Giovani che si terranno a Napoli dal 22 al 29 febbraio. “È un ottimo momento per la scherma italiana, i risultati arrivano, ma non bisogna soffermarsi solo sui risultati del presente, ma anche su quelli del futuro. L’attività giovanile riveste un ruolo fondamentale. Un evento come questo porta 5mila persone sul territorio, considerando più di mille atleti, prevediamo di superare il record di partecipazione di sempre, Napoli è facilmente raggiungibile da tutti i poli, siamo convinti che si batterà il record. Queste presenze portano un indotto al territorio che fa bene a tutti, un effetto domino che può produrre di conseguenza degli effetti produttivi”.

