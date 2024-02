Anzivino (PwC) “Le aziende familiari riusciranno a cavalcare tema Esg”

ROMA (ITALPRESS) – “Se un’azienda non ha alcune caratteristiche Esg non si fa nessuna nessuna acquisizione o fusione o quotazione in Borsa. Sono difficili da vendere o da combinare. Un’azione seria, combinata, con un piano chiaro d’investimenti, vuol dire posizionarsi a scrivere una equity story che significa essere più intelligenti: questo dà un’enorme opportunità per le aziende familiari. Quelle italiane sono più piccole dei concorrenti internazionali, ma possono essere molto più smart”. A dirlo Nicola Anzivino di PwC Italy, ospite di “Focus ESG”, format TV dell’agenzia Italpress.

