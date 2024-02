Unicredit, un piano da 10 mld per sostenere la crescita delle Pmi

MILANO (ITALPRESS) – Un pacchetto di soluzioni finanziarie e assicurative per aiutare in modo particolare le piccole e medie imprese italiane a crescere, affrontare la transizione e diventare più competitive. E’ l’obiettivo della terza edizione di “UniCredit per l’Italia”, piano da 10 miliardi di euro dedicato interamente ai settori produttivi e dei servizi. L’iniziativa – che ha visto la partecipazione in collegamento da New York dell’amministratore delegato della banca, Andrea Orcel – è stata presentata a Milano.

