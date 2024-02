Approvati dal consiglio comunale gli atti fondamentali di Cremona Solidale: budget 2024 budget triennale 2024-2026, con le rette per il 2024, illustrati nel pomeriggio dall’assessore al welfare Rosita Viola.

Il budget per quest’anno prevede ricavi per 23.503.214 euro, con risultato ante imposte di 109mila euro, e investimenti per oltre 750mila euro, tra cui spiccano i nuovi arredi della comunità alloggio in corso di realizzazione nella palazzina storica, oltre che per i centri diurni integrati Ozanam e Sold. Invariate le rette, a 61 euro al giorno.

Dopo il dibattito nel corso del quale hanno preso la parola i consiglieri Riccardo Merli (Fare Nuova la Città–Cremona Attiva), Simona Sommi (Lega), Lapo Pasquetti (Sinistra per Cremona Energia Civile), Nicola Pini (Partito Democratico), Carlo Malvezzi (Forza Italia) e Fabiola Barcellari (Partito Democratico), la delibera è stata approvata con 16 voti a favore, 11 gli astenuti.

