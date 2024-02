Idrogeno verde, dall’Ue 550 milioni per l’Italia

ROMA (ITALPRESS) – La Commissione europea ha dato il via libera a 550 milioni di aiuti per l’Italia destinati a sostenere gli investimenti per l’utilizzo dell’idrogeno nei processi industriali. Si punta a favorire la transizione verso un’economia a zero emissioni, in linea con il Green Deal. Nel quadro della misura, finanziata mediante risorse assegnate al PNRR, l’aiuto sarà concesso sotto forma di sovvenzioni dirette. A beneficiarne saranno le imprese che dipendono dai combustibili fossili come fonte di energia o come materia prima per i processi produttivi in settori industriali in Italia. I progetti ammissibili devono determinare una riduzione di almeno il 40% delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dai processi di produzione oppure a una riduzione di almeno il 20% del consumo energetico rispetto ad oggi. Per poter fruire della misura le imprese devono passare dall’impiego di carburanti fossili a quello dell’idrogeno rinnovabile e possono combinare questi investimenti con interventi per elettrificare i processi produttivi o migliorare in modo significativo la loro efficienza energetica.

