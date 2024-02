Urso “Con incentivi ci aspettiamo aumento produzione auto in Italia”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Ove ciò non avvenisse è chiaro che non possiamo destinare le risorse dei cittadini italiani a incentivare macchine prodotte all’estero e importate. Quindi ove ciò non accadesse dal prossimo anno gli incentivi non saranno più diretti al consumo ma alla produzione, cioè a incentivare chi vorrà produrre nel nostro Paese sia auto che componentistica che è un orgoglio del Paese”, detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

xf4/ads/gsl

© Riproduzione riservata