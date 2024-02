Giovanni Stroppa, tecnico della Cremonese, ha commentato il pareggio dei suoi contro la Reggiana, partendo dagli episodi arbitrali: “Il fallo di mano non l’ho visto. L’espulsione di Johnsen è giusta, sul gol Castagnetti fa fallo. Qualche imprecisione sulle ammonizioni, per il resto l’arbitro ha fatto bene”.

Un commento su Johnsen: “Per me ha fatto un’ottima partita, nel secondo tempo poi sono saliti in cattedra Falletti e Vazquez. Nel primo tempo è stato molto incisivo, nel secondo un po’ estraniato dal gioco, ma è solo questione di abitudine. Per il resto prestazione di livello di tutti quanti”.

Poi una battuta sulla catena di destra: “Ghiglione è stato un po’ timido, poteva avere qualità migliore. Ghiglione e Sernicola li ho scelti insieme perché in caso di spinta dell’uno, l’altro avrebbe difeso, è un discorso di equilibrio. Zanimacchia è entrato molto bene, non ha perso tempo ed è stato incisivo servendo un passaggio straordinario per Coda, che poi ha fatto un gol alla Coda”.

Sulle scelte: “Si cerca sempre di mettere in campo la formazione migliore. Dispiace per aver perso Ravanelli questa notte che è stato male. Non abbiamo concesso e abbiamo creato tanto, stiamo parlando di una prestazione molto positiva. Sulla marcatura avremmo potuto fare meglio. La Reggiana è anche forte in queste situazioni. Abbiamo avuto un’ottima reazione dopo il gol subito. Oggi è mancato solo il gol”.

Su Saro: “Mi ripeto, vedremo a che livello arriverà Livieri, però le gerarchie oggi sono queste”.

Infine sulla scelta di usare tre fantasisti dal primo minuto: “Nel primo tempo sono molto soddisfatto di Johnsen per come ha attaccato la linea, meno di Falletti e Vazquez. Al contrario nel secondo tempo meglio gli ultimi due. Dobbiamo trovare del feeling, dobbiamo lavorare di più, credo che abbiamo nelle gambe e nella testa la possibilità di poter giocare tutti insieme. Aggiungo Zanimacchia perché è un giocatore strepitoso”.

