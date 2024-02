Domenica 11 febbraio nel pomeriggio, la comunità di San Giuliano (frazione di Castelvetro Piacentino) ha voluto ringraziare il dottor Enrico Giarola per il servizio di medico di base che ha svolto per 42 anni: Giarola è pronto infatti ad andare in pensione. Al saluto era presente il sindaco Silvia Granata, l’ex sindaco Luca Quintavalla, Chiara Bruni e molti concittadini che hanno ringraziato il medico per gli anni di servizio. “Un sincero grazie anche da parte dell’Amministrazione Comunale ad Enrico per essere stato non solo un bravo medico, ma anche un solido punto di riferimento con uno sguardo di attenzione alle relazioni personali” si legge nei ringraziamenti ufficiali.

