Abodi “Serie A locomotiva sistema ma non è sostenibile”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Dobbiamo cercare di ridurre il debito,migliorare il prodotto a partire dagli stadi, fare in modo che la competizione, anche in termini di calendario, non si sovrapponga e non confligga anche con le competizioni europee”. Lo ha detto il ministro dello Sport, Andrea Abodi, a margine della conferenza stampa di presentazione del campionato europeo Cadetti e Giovani di scherma a Napoli.

