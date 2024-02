Azzi “La scherma vuole e può portare sei squadre ai Giochi”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Sappiamo che non è facile, non lo è mai stato, però il nostro obiettivo è di qualificare 6 squadre su 6 e abbiamo le chance per potercela fare”. Dopo i pass olimpici già staccati da fiorettisti e spadisti, il presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi, a Napoli per la presentazione del campionato europeo Cadetti e Giovani, è ottimista anche in merito alle chance di qualificazione di sciabolatori e sciabolatrici.

xc9/ari/gtr